Paulinho Alex de Souza'ya Fenerbahçe'yi sordu! "Gideyim mi?"

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtilen Paulinho'nun karar aşamasında olduğu bildirildi... Brezilyalı gazeteci Bruno Romao, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan sambacının, sarı-lacivertli takım hakkında bilgi topladığını belirterek, "Paulinho, Türk kulübünün idolü olan ve şu anda Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex de Souza ile görüştü. Fenerbahçe hakkında en iyi referansları Alex'ten aldı" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki yıldıza, Fenerbahçe dışında Katar ve Brezilya'dan da teklifler bulunuyor.

EN CAZİP SEÇENEK KANARYA

Yüksel maaş seçeneğiyle Fenerbahçe'nin Orta Doğu ve Brezilya'dan daha cazip bir seçenek olduğunu vurgulayan Bruno Romao, Paulinho'nun, "Brezilya dışında seçenekler ortaya çıktı: Avrupa, Arap dünyası. Karar verebilmek için çok düşünüyorum. Hala biraz zamanım var ama mümkün olduğunca çabuk hareket etmeye çalışıyorum. Yapmam gereken bir karar vermek. Artık yanlış bir karar veremem" sözlerine yer verdi. Paulinho, merkez orta sahada forma giyiyor.