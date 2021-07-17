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Paulinho Alex de Souza'ya Fenerbahçe'yi sordu! "Gideyim mi?"

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir dönem Barcelona'da da forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Paulinho'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda Brezilya basını, 32 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe’yi araştırdığını yazdı: “Alex’ten referans aldı. Kararını kısa süre içinde verecek.” İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 07:48
Paulinho Alex de Souza'ya Fenerbahçe'yi sordu! "Gideyim mi?"

Fenerbahçe'nin teklif yaptığı belirtilen Paulinho'nun karar aşamasında olduğu bildirildi... Brezilyalı gazeteci Bruno Romao, Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan sambacının, sarı-lacivertli takım hakkında bilgi topladığını belirterek, "Paulinho, Türk kulübünün idolü olan ve şu anda Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex de Souza ile görüştü. Fenerbahçe hakkında en iyi referansları Alex'ten aldı" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki yıldıza, Fenerbahçe dışında Katar ve Brezilya'dan da teklifler bulunuyor.

Paulinho Alex de Souza'ya Fenerbahçe'yi sordu! "Gideyim mi?"

EN CAZİP SEÇENEK KANARYA
Yüksel maaş seçeneğiyle Fenerbahçe'nin Orta Doğu ve Brezilya'dan daha cazip bir seçenek olduğunu vurgulayan Bruno Romao, Paulinho'nun, "Brezilya dışında seçenekler ortaya çıktı: Avrupa, Arap dünyası. Karar verebilmek için çok düşünüyorum. Hala biraz zamanım var ama mümkün olduğunca çabuk hareket etmeye çalışıyorum. Yapmam gereken bir karar vermek. Artık yanlış bir karar veremem" sözlerine yer verdi. Paulinho, merkez orta sahada forma giyiyor.

Paulinho Alex de Souza'ya Fenerbahçe'yi sordu! "Gideyim mi?"

130
Barcelona'da oynayan (49 maç/9 gol/3 asist) Paulinho, kariyerinde Tottenham, Vilnius, Lodz, Bragantino, Corinhtians ve Guangzhou formaları ile 487 maça çıktı; 130 gol+55 asistlik performans sergiledi. Paulinho, Brezilya Milli Takımı'nda 56 kez yer alıp, 13 gole imza attı.

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