Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin yerine sol kanada 3 aday var! Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Fenerbahçe 'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira 'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Portekizli teknik adam, kadroda kalmasını istediği isimleri yönetime bildirirken eksik gördüğü mevkilere de transfer istedi.

Yeni sezonda Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de oynamayacağı hemen hemen kesinleşirken, sarı-lacivertliler sol açık eksiğini kapatmak için yoğun bir çaba içine girmiş durumdalar. Fenerbahçe'de sol kanat için 3 aday öne çıkıyor.