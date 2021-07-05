Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin yerine sol kanada 3 aday var! Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin yerine sol kanada 3 aday var! Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından transfer politikası netleşiyor. Sarı-lacivertli takımda yapılacak takviyelere yoğunlaşılırken yola devam edilmeyecek olan Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'nin yerine 3 aday belirlendi. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:05
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin yerine sol kanada 3 aday var! Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Portekizli teknik adam, kadroda kalmasını istediği isimleri yönetime bildirirken eksik gördüğü mevkilere de transfer istedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin yerine sol kanada 3 aday var! Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Yeni sezonda Diego Perotti'nin Fenerbahçe'de oynamayacağı hemen hemen kesinleşirken, sarı-lacivertliler sol açık eksiğini kapatmak için yoğun bir çaba içine girmiş durumdalar. Fenerbahçe'de sol kanat için 3 aday öne çıkıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin yerine sol kanada 3 aday var! Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma...

Takvim'de yer alan habere göre bu isimlerin Fabio Martins, Moussa Djenepo, Arnaut Danjuma olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertli kurmayların özellikle Fabio Martins'te önemli aşama kaydettiği, Brezilya asıllı sol kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralanmasının söz konusu olduğu bildirildi. Fabio Martins'in bonservisi Portekiz ekibi Braga'nın elininde.

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