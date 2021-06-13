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'de transfer çalışmaları! Hurtado not edildi

Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Not edilen isimler arasında ’nun genç forveti ’nun da olduğu öğrenildi. ’tan kiralanan 21 yaşındaki santrfor yetenekleri ile dikkat çekiyor. Şimdiden 3 kez milli formayı giyen Hurtado, alt kategorilerde giydiği ulusal formasıyla 28 maçta 7 gol attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları! Hurtado not edildi
Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Not edilen isimler arasında 'nun genç forveti 'nun da olduğu öğrenildi. 'tan kiralanan 21 yaşındaki santrfor yetenekleri ile dikkat çekiyor. Şimdiden 3 kez milli formayı giyen Hurtado, alt kategorilerde giydiği ulusal formasıyla 28 maçta 7 gol attı.
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