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Son dakika haberleri | Samatta'dan şaşırtan sözleri!

Geçtiğimiz sezon başında 'ye transfer olan ve ilk 11'de çıktığı ilk karşılaşmada ağlarını iki kez havalandıran Samatta, daha sonra uzun süreli bir suskunluğa geçmişti. Tanzanyalı golcü sezonun sona ermesiyle birlikte sarı lacivertlilerle ilgili oldukça şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 07:11
Son dakika FB haberleri | Samatta'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

'nin Tanzanyalı golcüsü , sarı-lacivertli yönetimi de şaşırtmayı başardı! 28 yaşındaki forvet, yurt dışında yaptığı açıklamalarda "'ya döndüğümde taraftarın beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye kiralık gitmem hataydı" ifadelerini kullandı. Ancak Tanzanyalı golcüyle ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Samatta, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödenecek. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.

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