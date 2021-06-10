Son dakika FB haberleri | Samatta'dan şaşırtan Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta, sarı-lacivertli yönetimi de şaşırtmayı başardı! 28 yaşındaki forvet, yurt dışında yaptığı açıklamalarda "Aston Villa'ya döndüğümde taraftarın beni nasıl karşılayacağını bilmiyorum. Fenerbahçe'ye kiralık gitmem hataydı" ifadelerini kullandı. Ancak Tanzanyalı golcüyle ilgili ilginç gerçek ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Samatta, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu oldu. Ayrıca 3 yıllık kontratı daha var. Sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödenecek. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçeli yöneticiler Samatta'nın bu açıklamasına "Kendi sözleşmesinden haberi yok herhalde" tepkisini verdi.