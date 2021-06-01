Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Son dakika spor haberi: Başkanı 'tan transfer açıklaması!

Son dakika transfer haberi: 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Başkan açıklamalarda bulundu. 'nun teknik direktörlük görevinin sona erdiğini söyleyen Koç transferle ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un transfer açıklaması ve gündemde olan isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 17:00
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Başkanı , basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamaları...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Bizim takımımız, daha evvelki 2 senede olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, yüzde 70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak anlamında hiç kafamızda olmayan oyuncular için teklif gelebilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Belkemiği olan oyuncularla ilgili kolay kolay hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4-5 nokta atışı transfer yapacağız. Gençleri saymıyorum. Onları alıp kiralayacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek ya 1 sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

"15 MİLYON EUROLUK SATIŞ OLABİLİR"

Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

'un bu açıklamalarının ardından 'nin gündeminde hangi isimlerin olduğu merak konusu oldu. İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan isimler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

DANNY WELBECK - FORVET

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

BENTEKE - FORVET

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

MARCELO - SOL BEK

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

ZINEDINE FERHAT - ORTA SAHA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

FABIO BORINI - ORTA SAHA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

STEVEN CAULKER - STOPER

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

UMUT MERAŞ - SOL BEK

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

EDIN DZEKO - FORVET

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

DORUKHAN TOKÖZ - ORTA SAHA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

EDIN VISCA - SAĞ KANAT

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

ROSIER - SAĞ BEK

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

ABOUBAKAR - FORVET

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

VEDAT MURIQI - FORVET

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

GIROUD - FORVET

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

DAVID LUIZ - STOPER

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

YUMA SUZUKI - FORVET

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

CENGİZ ÜNDER - SAĞ KANAT

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