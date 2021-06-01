Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamaları...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamaları...
Bizim takımımız, daha evvelki 2 senede olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, yüzde 70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak anlamında hiç kafamızda olmayan oyuncular için teklif gelebilir.
Belkemiği olan oyuncularla ilgili kolay kolay hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4-5 nokta atışı transfer yapacağız. Gençleri saymıyorum. Onları alıp kiralayacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek ya 1 sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız.
"15 MİLYON EUROLUK SATIŞ OLABİLİR"
Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde.
Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır.
Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından Fenerbahçe'nin gündeminde hangi isimlerin olduğu merak konusu oldu. İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan isimler...
DANNY WELBECK - FORVET
BENTEKE - FORVET
MARCELO - SOL BEK
ZINEDINE FERHAT - ORTA SAHA
FABIO BORINI - ORTA SAHA
STEVEN CAULKER - STOPER
UMUT MERAŞ - SOL BEK
EDIN DZEKO - FORVET
DORUKHAN TOKÖZ - ORTA SAHA
EDIN VISCA - SAĞ KANAT
ROSIER - SAĞ BEK
ABOUBAKAR - FORVET
VEDAT MURIQI - FORVET
GIROUD - FORVET
DAVID LUIZ - STOPER
YUMA SUZUKI - FORVET
CENGİZ ÜNDER - SAĞ KANAT