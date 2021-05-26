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bilmecesi

 Başkanı , önceki gün 'da tatil yapan 'yı 'a çağırmış ve kulüp binasında görüşmüştü. Görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Sosa bilmecesi
Başkanı , önceki gün 'da tatil yapan 'yı 'a çağırmış ve kulüp binasında görüşmüştü. Görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki iddia ortaya atıldı. Biri, 35 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar olan sözleşmesinin feshedilmesi; diğeri ise yıllık ücretinde indirim yapmasının istenmesi olduğu ileri sürüldü.
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