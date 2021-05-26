Sosa bilmecesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün Bodrum'da tatil yapan Jose Sosa'yı İstanbul'a çağırmış ve kulüp binasında görüşmüştü. Görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki iddia ortaya atıldı.
FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, önceki gün Bodrum'da tatil yapan Jose Sosa'yı İstanbul'a çağırmış ve kulüp binasında görüşmüştü. Görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki iddia ortaya atıldı. Biri, 35 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar olan sözleşmesinin feshedilmesi; diğeri ise yıllık ücretinde indirim yapmasının istenmesi olduğu ileri sürüldü.