Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye David Luiz müjdesi! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'ye David Luiz'den müjdeli haber geldi. Attila Szalai'nin yanına stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacıyı gündemine almıştı. Arsenal Kulübü resmi sitesinden, David Luiz'in takımdan ayrıldığını açıkladı. Kanarya'nın bonservisini eline alacak olan David Luiz ile temasları sıklaştıracağı iddia ediliyor.



ARTETA'DAN LUIZ'E VEDA!

Arsenal Teknik Direktörü Arteta, David Luiz'in ayrılığı hakkında yaptığı açıklamada,"Gerçekten çok yardımcı oldu, çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz biri, bu yüzden ona sadece teşekkür ediyorum ve bir sonraki döneminde iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen yıldız stoper, 2 gol kaydetti.