Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye David Luiz müjdesi! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberleri: 'ye müjdesi! Resmen açıklandı

'nin stoper listesinde bulunan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak için bir süredir uğraş veren sarı-lacivertlilere sevindirici haber geldi. ekibi , resmi sitesinden yaptığı açıklamada, yıldız savunma oyuncusunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 15:09
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye David Luiz müjdesi! Resmen açıklandı

'ye 'den müjdeli haber geldi. 'nin yanına stoper takviyesi yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacıyı gündemine almıştı. Kulübü resmi sitesinden, David Luiz'in takımdan ayrıldığını açıkladı. 'nın bonservisini eline alacak olan David Luiz ile temasları sıklaştıracağı iddia ediliyor.


ARTETA'DAN LUIZ'E VEDA!
Arsenal Teknik Direktörü , David Luiz'in ayrılığı hakkında yaptığı açıklamada,"Gerçekten çok yardımcı oldu, çok sevdiğimiz ve takdir ettiğimiz biri, bu yüzden ona sadece teşekkür ediyorum ve bir sonraki döneminde iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen yıldız stoper, 2 gol kaydetti.

SON DAKİKA