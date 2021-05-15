Fenerbahçe'de şampiyonluk için bir ihtimal daha var! İşte Belözoğlu'nun Kayserispor 11'i

MUHTEMEL 11'LER
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, Lennon, İlhan
FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Tisserand, Szalai (Serdar), Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia
KAYSERİ İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR
Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş ile Galatasaray'dan birisi yenilirse Kanarya ligi ikinci bitirecek. Son haftaya 41 puanla düşme hattının hemen üzerinde giren Kayserispor ise 1 puan alması halinde Gençlerbirliği maçınının sonucunu beklemeden ligde kalmayı garantileyecek.
3 EKSİK VAR
Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar ile ilgili son kararı ise Emre Belözoğlu verecek.
F.BAHÇE ÜSTÜN
İki takım Süper Lig tarihinde 49 kez karşılaşırken, 30 maçı F.Bahçe, 9'unu ise Kayserispor kazandı. 10 müsabaka berabere bitti. Kanarya 108, Kayserispor 50 kez fileleri havalandırdı.
HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Onur Özütoprak.
ALTAY KADRODA
El bileğindeki skafoid kırığı düzelen kaleci Altay ile iyileşen Nazım Sangare de takımla Kayseri'ye gitti. İki oyuncu ile ilgili son karar maç saatinde verilecek. Kalede tedbir olarak Harun'un oynaması bekleniyor. Altay, dün akşam Kayseri'de sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı