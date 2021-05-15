Fenerbahçe'de şampiyonluk için bir ihtimal daha var! İşte Belözoğlu'nun Kayserispor 11'i

Süper Lig'in son haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor 'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Salı günü Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Kanarya liderlik fırsatını kullanamamıştı. Son haftaya Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Kanarya kazanıp ezeli rakiplerinin yenilmesini bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Attamah, Kolovetsios, Paz, Behic, Avramovski, Muhtar, Henrique, Lennon, İlhan

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Tisserand, Szalai (Serdar), Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Valencia

KAYSERİ İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için Kayserispor'u yenmesi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın mücadelelerini kaybetmesi gerekiyor. Fenerbahçe kazanır, Beşiktaş ile Galatasaray'dan birisi yenilirse Kanarya ligi ikinci bitirecek. Son haftaya 41 puanla düşme hattının hemen üzerinde giren Kayserispor ise 1 puan alması halinde Gençlerbirliği maçınının sonucunu beklemeden ligde kalmayı garantileyecek.



3 EKSİK VAR

Kanarya'da sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Diego Perotti'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar ile ilgili son kararı ise Emre Belözoğlu verecek.



F.BAHÇE ÜSTÜN

İki takım Süper Lig tarihinde 49 kez karşılaşırken, 30 maçı F.Bahçe, 9'unu ise Kayserispor kazandı. 10 müsabaka berabere bitti. Kanarya 108, Kayserispor 50 kez fileleri havalandırdı.



HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Onur Özütoprak.



ALTAY KADRODA

El bileğindeki skafoid kırığı düzelen kaleci Altay ile iyileşen Nazım Sangare de takımla Kayseri'ye gitti. İki oyuncu ile ilgili son karar maç saatinde verilecek. Kalede tedbir olarak Harun'un oynaması bekleniyor. Altay, dün akşam Kayseri'de sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı