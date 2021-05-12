Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

Son dakika haberi: 'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

'nin ekibi 'dan zorunlu satın alma şartıyla transfer ettiği Mbwana Samatta, performansıyla beklentilerin uzağında kaldı. Sarı-lacivertlilerde ilk 11'e girmekte güçlük çeken futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı gündemine geldi. ekiplerinden 'in transfer listesinde bulunan Samatta ile ilgili resmi transfer açıklaması geldi. Direktörü , 28 yaşındaki oyuncu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:06
Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

'in transfer listesinde olduğu bilinen hücum oyuncusu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

Kısa bir süre önce "Mbwana Samatta listemizde" diyen Direktörü bir açıklama daha yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

Belçika basınına konuşan , "Samatta transfer listemizde. Ancak 6 milyon euro'luk zorunlu opsiyonunu kullanacak. Bu işleri karmaşık hale getiriyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

"YÜKSEK RAKAMLAR ÖDEYEMEYİZ"
'in alışık olmadığı bir transfer yapamayacaklarını belirten Conde, "Samatta 28 yaşında ve yüksek bonservisi, maaş talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz. Fakat başka türlü bir anlaşma olursa, geri dönebileceğini inkar edemem." diyerek transfere açık kapı bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da 'e transfer olarak yapan Mbwana Samatta, Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

Bu performansın karşılığı olarak ise 2020'de 'ya 10.5 milyon euroya transfer olan Samatta sezon başında 'ye satın alma zorunluğu olacak şekilde kiralanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

'de bu sezon 26 Süper Lig maçına çıkan Mbwana Samatta, 5 kez fileleri havalandırdı.

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