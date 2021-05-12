Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

Belçika basınına konuşan Dimitri De Conde , "Samatta transfer listemizde. Ancak Fenerbahçe 6 milyon euro'luk zorunlu opsiyonunu kullanacak. Bu işleri karmaşık hale getiriyor.

"YÜKSEK RAKAMLAR ÖDEYEMEYİZ"

Genk'in alışık olmadığı bir transfer yapamayacaklarını belirten Conde, "Samatta 28 yaşında ve yüksek bonservisi, maaş talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz. Fakat başka türlü bir anlaşma olursa, geri dönebileceğini inkar edemem." diyerek transfere açık kapı bıraktı.