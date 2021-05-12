Son dakika Fenerbahçe haberi: Genk'ten Mbwana Samatta açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı gündeme geldi.
Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbwana Samatta'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı gündeme geldi.
Genk'in transfer listesinde olduğu bilinen Tanzanyalı hücum oyuncusu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Kısa bir süre önce "Mbwana Samatta listemizde" diyen Genk Futbol Direktörü Dimitri De Conde bir açıklama daha yaptı.
Belçika basınına konuşan Dimitri De Conde, "Samatta transfer listemizde. Ancak Fenerbahçe 6 milyon euro'luk zorunlu opsiyonunu kullanacak. Bu işleri karmaşık hale getiriyor.
"YÜKSEK RAKAMLAR ÖDEYEMEYİZ"
Genk'in alışık olmadığı bir transfer yapamayacaklarını belirten Conde, "Samatta 28 yaşında ve yüksek bonservisi, maaş talebi var. Yüksek rakamlar ödeyemeyiz. Fakat başka türlü bir anlaşma olursa, geri dönebileceğini inkar edemem." diyerek transfere açık kapı bıraktı.
Avrupa futbolundaki ilk çıkışını 2016'da Genk'e transfer olarak yapan Mbwana Samatta, Belçika kulübünde 191 maçta 76 gol 20 asistle oynamıştı.
Bu performansın karşılığı olarak ise 2020'de Aston Villa'ya 10.5 milyon euroya transfer olan Samatta sezon başında Fenerbahçe'ye satın alma zorunluğu olacak şekilde kiralanmıştı.
Fenerbahçe'de bu sezon 26 Süper Lig maçına çıkan Mbwana Samatta, 5 kez fileleri havalandırdı.