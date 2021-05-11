Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe Sivasspor maçında şok sakatlık! İrfan Can Kahveci...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada henüz maçın başında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kafa ile topu kaleye göndermek istedi. Ancak istediği vuruşu yapamayan İrfan, aynı pozisyonda baldırından sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli yıldız, 9. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada henüz maçın başında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kafa ile topu kaleye göndermek istedi. Ancak istediği vuruşu yapamayan İrfan, aynı pozisyonda baldırından sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli yıldız, 9. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.