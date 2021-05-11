Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe Sivasspor maçında şok sakatlık! İrfan Can Kahveci...

Son dakika haberleri | maçında şok sakatlık! ...

'in 41. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmada henüz maçın başında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan , kafa ile topu kaleye göndermek istedi. Ancak istediği vuruşu yapamayan , aynı pozisyonda baldırından sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli yıldız, 9. dakikada yerini 'a bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 20:49
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe Sivasspor maçında şok sakatlık! İrfan Can Kahveci...
'in 41. haftasında sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmada henüz maçın başında sağ kanattan gelen ortada ceza sahasında topla buluşan , kafa ile topu kaleye göndermek istedi. Ancak istediği vuruşu yapamayan , aynı pozisyonda baldırından sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli yıldız, 9. dakikada yerini 'a bıraktı.
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