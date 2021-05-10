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'de bombası patlıyor! 'nın yerine...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek için sürpriz bir adıma imza attı. Aktarılan bilgilere göre , ilerleyen yaşı nedeniyle gelecek sezon 'nın yerine Salih Uçan'ı düşünüyor. İşte transferde yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:06
Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

Transfer sezonunun en çok konuşulacak isimlerinden biri olan ve forması giyen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği oyuncu için devreye girmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

SEZON SONU KARAR VERECEK
'ın menajeri Ömer Koray Uzun, daha önce Radyospor'a yaptığı açıklamada futbolcuya gelen teklifleri sezon sonunda değerlendireceklerini söylemişti.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

Uzun, "Salih, Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'da yer almak istiyor. Biz, Salih'le oturduk ve konuştuk. Sezon bitimine kadar herhangi bir takıma söz vermeyeceğiz. Sezon bittiğinde karar vereceğiz. Tabii ki büyük takımlar arıyor. Yurt dışından da arıyorlar. Beşiktaş ve Trabzonspor'un aradığı doğru. 5-6 takım ilgileniyor. Alanyaspor'la da görüşüyoruz" diye konuşmuştu.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA SORMUŞ
Ajansspor'un haberine göre; 'a Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray'ın yanı sıra 'nin de ilgisi olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Salih Uçan'ın durumu sorduğu öğrenildi. O dönem takımın başında Erol Bulut bulunuyordu.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

SOSA'NIN ALTERNATİFİ Mİ?
'nun sisteminde kilit rol oynayan Jose 'nın yaşının ilerlemesi nedeniyle onu yedekleyecek veya aynı görevi yapabilecek bir oyuncu arayışında.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

Eskiden sarı lacivertlilerin formasını giyen 27 yaşındaki 'ın alternatiflerden biri olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

OZAN TUFAN'IN İZİNİ Mİ TAKİP EDECEK?
kaptanlarından Ozan Tufan bir dönem kiralık olarak 'da forma giymiş ve daha sonra kulübüne dönmüştü. Eğer , Fenerbahçe'ye gelirse Ozan Tufan ile benzer bir yol izlemiş olacak.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

BEŞİKTAŞ'LA DOSTLUK BOZULDU
Bu sezon 35 maçta 2 gol atan ve 6 asist yapan 'ın transferinde Beşiktaş'ın önde olduğu düşünülüyordu. Başkanı Ali Koç, daha önce dostane ilişkileri bulunan Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'ye aralarını bozmamak için siyah beyazlıların listesindeki isimlere yönelmemişti.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

Ancak son dönemde Çebi'nin yaptığı açıklamalardan sonra Başkanı Koç, aradaki bağları kopardı. Bu yüzden konusunda Fenerbahçe'nin her türlü hamleyi yapabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

FENERBAHÇE İLE AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNADI
'ye 2012 yaz transfer döneminde 17 yaşında Bucaspor'dan transfer edilen 2014'te İtalya'nın Roma takımına 4 milyon 750 bin Euro'ya 2 yıllığına kiralanmıştı. Sarı lacivertli takımın formasını giydiği dönemde Salih Uçan 67 karşılaşmada 5 gol atmış, 9 asist yapmıştı. Aykut Kocaman ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarken takımın önemli oyuncularının başında geliyordu.

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