Fenerbahçe'de Salih Uçan bombası patlıyor! Emre Belözoğlu Sosa'nın yerine...

Transfer sezonunun en çok konuşulacak isimlerinden biri olan ve Alanyaspor forması giyen Salih Uçan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği oyuncu için Fenerbahçe devreye girmeye hazırlanıyor.