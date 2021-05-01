Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Harun Tekin Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı? Emre Belözoğlu...

Son dakika spor haberi: ile sözleşme uzatacak mı? ...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de, 'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan 'in kulüpteki geleceğinin sezon sonu netleşeceği ifade edildi. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:16
Son dakika spor haberi: Harun Tekin Fenerbahçe ile sözleşme uzatacak mı? Emre Belözoğlu...

'de, 'ın el bileğinde kırık tespit edilmesinin ardından kaleyi devralmıştı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Harun Tekin'in durumu sezon sonunda belli olacak.

'de yer alan habere göre 3 yıldır takımda olan kaleci Harun'a yeni sözleşme teklifinin yapılıp yapılmayacağına teknik patron karar verecek.

Zaman zaman yediği hatalı gollerle tepki çeken Harun Tekin, kariyerine altyapısında başladı. 31 yaşındaki deneyimli eldiven, 2010 yılında transfer olduğu 'dan 2018'de ayrılarak Fenerbahçe'ye geçmişti. doğumlu olan milli file bekçisi, sarı-lacivertli formayla toplamda 44 kez maça çıktı ve bu karşılaşmaların 18'ini gol yemeden tamamladı.

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