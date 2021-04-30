Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

Son dakika spor haberleri: maçında mı? o pozisyon için ne diyor?

'nin 'a konuk olduğu mücadeleye iptal edilen pozisyonu damga vurdu. Enner Valencia'nın Caulker'ın müdahalesi sonucu yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösteren hakem , 'dan gelen 'ofsayt' uyarısı sonrası kararı iptal etti. Bu pozisyon sonrası iddiaları gündeme geldi. Peki maçında kural hatası var mı? Futbol oyun kurallarını belirleyen kurul , söz konusu pozisyonlar için ne diyor? İşte o maddeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 10:01
Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

ile 'nin karşı karşıya geldiği mücadelede sarı-lacivertlilerin iptal edilen penaltısı sonrası tartışmaları ayyuka çıktı.

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

Beraberlikle sonuçlanan müsabakada Kanarya, şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşarken sonucu maçın tekrar edilmesi gerektiği iddiaları gündeme oturdu.

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

IFAB'IN O MADDELERİ DİKKAT ÇEKTİ!
Futbol oyun kurallarını belirleyen 'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iptal edilen pozisyonla ilgili maddeleri dikkat çekti.

İşte yaşanan tüm detaylar ve IFAB oyun kurallarının o maddeleri...

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

, maçının 28. dakikasında sağ kanattan Mesut Özil'in attığı pas sonrası Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu kazandı.

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!
Mücadelenin hakemi tereddütsüz noktasını gösterirken bu karar 'dan döndü.

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

incelemesi sonrasında Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve kararı iptal oldu.

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

IFAB NE DİYOR?
Yaşanan bu pozisyon tartışmalarını da beraberinde getirdi. Peki oyun kuralları ofsayt pozisyonundaki oyuncunun maruz kaldığı faul ile ilgili ne diyor?


Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

-Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.

Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

-Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.

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