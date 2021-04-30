Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

IFAB NE DİYOR?

Yaşanan bu pozisyon kural hatası tartışmalarını da beraberinde getirdi. Peki IFAB oyun kuralları ofsayt pozisyonundaki oyuncunun maruz kaldığı faul ile ilgili ne diyor?



-Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.