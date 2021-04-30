Son dakika spor haberleri: Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? IFAB o pozisyon için ne diyor?

Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede sarı-lacivertlilerin iptal edilen penaltısı sonrası kural hatası tartışmaları ayyuka çıktı.
Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede sarı-lacivertlilerin iptal edilen penaltısı sonrası kural hatası tartışmaları ayyuka çıktı.
Beraberlikle sonuçlanan müsabakada Kanarya, şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşarken kural hatası sonucu maçın tekrar edilmesi gerektiği iddiaları gündeme oturdu.
IFAB'IN O MADDELERİ DİKKAT ÇEKTİ!
Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iptal edilen pozisyonla ilgili maddeleri dikkat çekti.
İşte yaşanan tüm detaylar ve IFAB oyun kurallarının o maddeleri...
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının 28. dakikasında sağ kanattan Mesut Özil'in attığı pas sonrası Valencia'nın Caulker tarafından düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ!
Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken bu karar VAR'dan döndü.
VAR incelemesi sonrasında Özil'in pas verdiği anda Valencia'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve penaltı kararı iptal oldu.
IFAB NE DİYOR?
Yaşanan bu pozisyon kural hatası tartışmalarını da beraberinde getirdi. Peki IFAB oyun kuralları ofsayt pozisyonundaki oyuncunun maruz kaldığı faul ile ilgili ne diyor?
-Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.
-Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.