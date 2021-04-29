Alanyaspor Fenerbahçe: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 38 haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla şampiyonluk yarışında yara alırken, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 5'e çıktı.
İlk 5 şansını sürdüren Alanyaspor ise puanını 57'ye yükseltti.
ÖNEMLİ DAKİKALAR...
4' Enner Valencia, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak skor değişmedi.
12' Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek topu arka direğe aşırttı. Davidson'un yakın mesafen kafa vuruşunda top auta gitti.
23' Salih Uçan şutunu çekiyor ancak üst direğe takılıyor. Alanyaspor bu fırsatı değerlendiremedi.
43' Kırmızı Kart! Gökhan Gönül kırmızı kart görerek takımını eksik bırakıyor.
65' Francois Moubandje şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.
67' Juanfran şutunu çekiyor ancak direği geçemiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.
75' Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda gole yaklaşan takım Alanyaspor. [47] şutu çeken oyuncu ancak top üst direkten dönüyor.
MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA...
Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mesut Özil, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Maça 11'de başlayan yıldız futbolcu, 56 gün sonra sahalara geri döndü.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giymiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, takımını yalnız bıraktı.