Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Alanyaspor Fenerbahçe maçında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü

Son dakika spor haberi: maçında kırmızı kart gördü

Son dakika maçı haberi: 'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 44. dakikasında Davidson defansın arkasına hareketlendi. ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu 'ün müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda kırmızı kartını çıkardı. Yan hakem ise ofsayt kararına hükmetti. maçında kısa bir bekleyişin ardından VAR'dan gelen uarı ile kırmızı kart onandı ve Gökhan Gönül oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 21:23 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 21:45
Son dakika spor haberi: Alanyaspor Fenerbahçe maçında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü

'de heyecan 38. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Davidson defansın arkasına hareketlendi. ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu 'ün müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem bu pozisyonda kırmızı kartını çıkardı. Yan hakem ise ofsayt kararına hükmetti.

maçında kısa bir bekleyişin ardından VAR'dan gelen uarı ile kırmızı kart onandı ve Gökhan Gönül oyun dışında kaldı.

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NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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