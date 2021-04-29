Son dakika spor haberi: Alanyaspor Fenerbahçe maçında Gökhan Gönül kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 38. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Davidson defansın arkasına hareketlendi. Harun ile karşı karşıya kalan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün müdahalesi ile yerde kaldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu pozisyonda kırmızı kartını çıkardı. Yan hakem ise ofsayt kararına hükmetti.

Alanyaspor Fenerbahçe maçında kısa bir bekleyişin ardından VAR'dan gelen uarı ile kırmızı kart onandı ve Gökhan Gönül oyun dışında kaldı.



İŞTE O POZİSYON:





NOT: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.