Valencia gol modunu açtı

Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası esmeye devam ediyor. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Sarı-lacivertli ekip arka arkaya pozisyonlardan boş dönerken 15. dakikada gole ulaştı. Caner'in sağdan ortasına Valencia kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi. Ekvadorlu futbolcu, bu sezonki ilk kafa golünü kaydetti. Enner Valencia bununla da yetinmedi, uzatma dakikalarında takımına penaltı kazandırdı. Haddadi'nin müdahalesi sonucu yerde kalan Valencia 45+1. dakikada topun başına geçti ve kaleci Ertuğrul'u ters köşeye yatırıp golü buldu ve maçı 3-1'e taşıdı. Son 4 maçta Yeni Malatya ve Gaziantep'e birer gol atan Valencia, Kasımpaşa karşısında ise iki gol bulmayı başardı. Sadece Başakşehir maçını es geçti. Aralık 2017'den bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı. Toplamda ise 9 gole ulaştı. Başarılı futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.