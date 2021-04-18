Haberler Fenerbahçe Bu fırsat kaçmaz! İşte Başakşehir Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Bu fırsat kaçmaz! İşte Başakşehir Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto 'de 35. haftanın kapanış günü dev bir maça sahne olacak. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Kanarya, Beşiktaş'ın takıldığı haftada hata yapmayarak puan farkını yeniden 2'ye indirmenin peşinde. Ev sahibi ise kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İşte dev maç öncesi son gelişmeler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Bu fırsat kaçmaz! İşte Başakşehir Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

'in 35. haftasında Fenerbahçe bugün 'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sarı Kanarya'da tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertliler kazanması halinde, ile berabere kalan lider Beşiktaş ile puan farkını uzun süre sonra 2'ye düşürecek. Şampiyonluk için şansını ve umudunu artıracak.

ŞEHİR DÜŞME HATTINDA

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki maçta Başakşehir'i 4-1 mağlup etmiş ve sonrasında 9 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı (8G/1B). 33 puanla düşme hattında yer alan son şampiyon Başakşehir için de karşılaşmanın anlamı büyük. İstanbul ekibi, kabus görmemek için kazanmak istiyor.

3'ER SAKAT 7 SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Sadık, ve sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. 3'er sarı kartı olan , Pelkas, , , Tisserand, ve ise bu akşam da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki mücadelesinde forma giyemeyecek. Başakşehir'de de Caiçara, ve sakat.

MUHTEMEL 11'LER

M. BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, UĞUR, PONCK, EPUREANU, CEMALİ, TOLGA, NDAYISHIMIYE, ALEKSIC, GIULIANO, VISCA, BA.

FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SERDAR AZİZ, SZALAI, CANER, OZAN (GUSTAVO), SOSA, MERT HAKAN, İRFAN CAN, PELKAS, CİSSE.

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