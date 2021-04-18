Bu fırsat kaçmaz! İşte Başakşehir Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan Sarı Kanarya'da tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertliler kazanması halinde, MKE Ankaragücü ile berabere kalan lider Beşiktaş ile puan farkını uzun süre sonra 2'ye düşürecek. Şampiyonluk için şansını ve umudunu artıracak.

ŞEHİR DÜŞME HATTINDA

Teknik sorumlu Emre Belözoğlu, oyuncuları ile yaptığı toplantıda ligde artık sayılı haftalar kala ayaklarına gelen bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyledi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki maçta Başakşehir'i 4-1 mağlup etmiş ve sonrasında 9 haftalık yenilmezlik serisi yakalamıştı (8G/1B). 33 puanla düşme hattında yer alan son şampiyon Başakşehir için de karşılaşmanın anlamı büyük. İstanbul ekibi, kabus görmemek için kazanmak istiyor.

3'ER SAKAT 7 SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Sadık, Perotti ve Gökhan Gönül sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. 3'er sarı kartı olan Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş ise bu akşam da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek. Başakşehir'de de Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali sakat.

MUHTEMEL 11'LER

M. BAŞAKŞEHİR: VOLKAN, UĞUR, PONCK, EPUREANU, CEMALİ, TOLGA, NDAYISHIMIYE, ALEKSIC, GIULIANO, VISCA, BA.

FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SERDAR AZİZ, SZALAI, CANER, OZAN (GUSTAVO), SOSA, MERT HAKAN, İRFAN CAN, PELKAS, CİSSE.