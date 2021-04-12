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Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak... Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 18:56
Fenerbahçe - Gaziantep FK | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Gecenin maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sarı-lacivertlilerde hedef, Beşiktaş'ın kazandığı ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puana ulaşarak hem zirve takibini sürdürmek hem de Galatasaray ile puan farkını açmak...

Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;


İLK 11'LER

Fenerbahçe: , , , , , , , , Pelkas, , .

Gaizantep FK: Günay, Olkowski, Papy, , Morais, , Rashid, Maxim, Mirallas, Kenan, .

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden 'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan , Mesut Özil ve Nazım Sangare kadroda yer almadı

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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