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ve direği geçemedi

Sarı-lacivertliler, karşısında direklere takıldı. 'nin ligde bu sezon direkten dönen toplarının sayısı 19'a ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 00:27 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe Ertaç ve direği geçemedi

Sarı-lacivertliler, karşısında direklere takıldı. 56. dakikada 'ın ceza yayı önünden harika bir vuruş yaptı. Kaleci 'ın son anda anda tokatladığı top doksana girmek üzereyken üst direğe çarpıp kornere çıktı. 88. dakikada bu kez aynı şanssızlığı yaşadı. Ekvadorlu oyuncunun kaleye gönderdi topa Ertaç yine son anda parmaklarıyla dokundu. Meşin yuvarlak bir kez daha üst direğe çarpıp dışarı gitti. 'nin ligde bu sezon direkten dönen toplarının sayısı 19'a ulaştı.

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