Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı!

'dan maçı sonrası penaltı isyanı!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulübün Teknik Sorumlusu , maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Belözoğlu konuşmasında, maçın son dakikalarında 'ın yere düşürülmesiyle ilgili yaptığı yorumda, "Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi ayrı konuşulması gereken bir konu." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:45 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:58
Emre Belözoğlu'dan Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı!

Teknik Sorumlusu , Yeni Meletyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı yorum şu şekilde oldu;

"Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. 'a saygım var ama Fenerbahçe sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz.

Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı ama girdiğinizde değerlendirmeniz gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu konuda da zaafiyetlerimiz var. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a sezon içinde 5 puan kaybetmez. Ümitlerimizi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz ama gerçekleri de önümüze koyacağız.

Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi ayrı konuşulması gereken bir konu. Daha çok maç var, herkes kaybedecek."

SON DAKİKA