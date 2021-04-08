Emre Belözoğlu'dan Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası penaltı isyanı!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Yeni Meletyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Belözoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı yorum şu şekilde oldu;



"Fenerbahçe kendini bu şekilde çıkmaza sokamaz. Yeni Malatyaspor'a saygım var ama Fenerbahçe sezonda 5 puan kaybetmez, üzgünüz.

Pozisyonlara giren ve isteyen bir takım vardı ama girdiğinizde değerlendirmeniz gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu konuda da zaafiyetlerimiz var. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a sezon içinde 5 puan kaybetmez. Ümitlerimizi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz ama gerçekleri de önümüze koyacağız.

Son dakikada net bir penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gidilmemesi ayrı konuşulması gereken bir konu. Daha çok maç var, herkes kaybedecek."