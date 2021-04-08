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Son dakika spor haberleri: maçında 'ın enfes şutu direkte patladı!

'in 33. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan maçta 'ın ceza sahası dışından vuruşu direkten döndü. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 20:28 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 20:37
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'ın enfes şutu direkte patladı!

ile , 'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerde mesafe tanımadan yaptığı vuruşları gole çevirmesiyle dikkat çeken gollerine bir yenisini eklemeye çok yaklaştı. Yıldız orta saha, mücadelenin ikinci yarısında ceza saha dışından sert bir şut çekti. Top önce kaleci 'in parmaklarına sonra da direğe çarparak kornere çıktı.

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Fenerbahçe'de uzaktan attığı gollerle kendisini ispatlayan Ozan Tufan, 'nde milli takımımızın karşısında 3-0 kazandığı maçta ceza sahası dışından güzel bir gole imza atmıştı.

İşte Ozan Tufan'ın Yeni Malatyaspor maçındaki direkten dönen topu...



Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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