Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında Ozan Tufan'ın enfes şutu direkte patladı!

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertlilerde mesafe tanımadan yaptığı vuruşları gole çevirmesiyle dikkat çeken Ozan Tufan gollerine bir yenisini eklemeye çok yaklaştı. Yıldız orta saha, mücadelenin ikinci yarısında ceza saha dışından sert bir şut çekti. Top önce kaleci Ertaç Özbir'in parmaklarına sonra da direğe çarparak kornere çıktı.

A MİLLİ TAKIM'DA NORVEÇ'E ŞIK BİR GOL ATMIŞTI!

Fenerbahçe'de uzaktan attığı gollerle kendisini ispatlayan Ozan Tufan, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli takımımızın Norveç karşısında 3-0 kazandığı maçta ceza sahası dışından güzel bir gole imza atmıştı.

İşte Ozan Tufan'ın Yeni Malatyaspor maçındaki direkten dönen topu...







Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır