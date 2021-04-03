Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a olay gönderme! O paylaşımı beğendi

Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 yenilmesinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

İrfan Can, spor yorumcusu Yalçın Ayhan'ın maçtan sonra Twitter hesabından paylaştığı, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi İrfan Can Kahveci'nin düğünü…" şeklindeki yorumu beğendi.

Ara transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı büyük bir yarışa sokan İrfan Can'ın bu beğenisi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

LEVENT ŞAHİN, İRFAN CAN'IN DÜĞÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Hatayspor maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla corona virüse verdik" ifadelerini kullanarak İrfan Can Kahveci'nin düğününü işaret etmişti.