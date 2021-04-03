Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a olay gönderme! O paylaşımı beğendi

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Kahveci'den 'a olay gönderme! O paylaşımı beğendi

Fenerbahçeli Kahveci'nin, 'ın 3-0 mağlup olduğu maçının ardından sosyal medyada yaptığı beğeni ile gündem yarattı. İşte Galatasaraylıları kızdıracak o beğeni...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 00:13 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 00:13
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a olay gönderme! O paylaşımı beğendi

'ın 'a 3-0 yenilmesinin ardından 'nin yıldız futbolcusu Kahveci'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

İrfan Can, spor yorumcusu 'ın maçtan sonra Twitter hesabından paylaştığı, "Alınan mağlubiyetin sorumlusu ne teknik kadro ne futbolcular ne taktik ne sistem! Hepsinin tek sebebi 'nin düğünü…" şeklindeki yorumu beğendi.

Ara transferde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı büyük bir yarışa sokan İrfan Can'ın bu beğenisi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

LEVENT ŞAHİN, İRFAN CAN'IN DÜĞÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray'ın Yardımcı Antrenörü , Hatayspor maçından önce yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "İki oyuncumuzu düğün dolayısıyla corona virüse verdik" ifadelerini kullanarak İrfan Can Kahveci'nin düğününü işaret etmişti.

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