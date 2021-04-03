Hatayspor-Galatasaray: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray, kritik mücadelede Hatayspor'a konuk oldu. Rakibine 3-0 gibi şok bir skorla mağlup olan sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında da büyük bir yara aldı.

79. dakikada Popov'un gördüğü kırmızı kart sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Hatayspor'un golleri, Mame Diouf (2) ve Ruben Ribeiro'dan geldi.

Bu skonuçla Hatayspor puanını 49'a yükseltirken, Galatasaray 61 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Mesut'un kaptırdığı topta Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Mostafa Mohamed ceza sahasına girmeden vurdu. Hatayspor defansına da çarpan top az farkla kornere çıktı.

21'inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sol kanattan hareketlenen Mesut'un ortasında arka direkte topla buluşan Akintola'nın altı pas ilerisine kestiği topu Mame Diouf ağlara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Atakaş Hatayspor rakip cezasahasının sağ tarafına yakın bir bölgede serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Traore topu doğrudan ceza sahası ön çizgisinde bekleyen Ribeiro'ya gönderdi. Riberio topun gelişine yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0.

Karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Etebo topu cezasahasına ortaladı, Falcao'nun sert kafa vuruşu direkten auta çıktı.

69'uncu dakikada Galatasaray sağ kanattan korner kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Falcao'nun kafa vuruşunu Munir son anda çeldi, Munir'in çeldiği topu önünde bulan Babel topu kale içerisine çevirdi ancak defans uzaklaştırdı.

75'inci dakikada ani gelişen Hatayspor atağında sağ kanattan gönderilen uzun topta Etebo'dan önce topu alan Diouf, Muslera'yı çalımlayarak farkı 3'e çıkardı. 3-0.

78'inci dakikada Onyekuru sol kanattan ceza sahası içerisine girerken Popov tarafından düşürüldü. VAR hakemleri tarafından inceleme tavsiyesi geldi. VAR incelemesi sonrası oyun alanına dönen Abdulkadir Bitigen Popov'a kırmızı kart gösterdi. Hatayspor 10 kişi kaldı.

82'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Falcao geçti. Falcao'nun vuruşunda barajı geçen top üstten auta gitti.

Maçın kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, ligdeki son maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Falcao'un yerine Şener Özbayraklı, Donk, Ömer Bayram, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru'ya ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray sahaya Muslera, Şener Özbayraklı, Etebo, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Babel, Falcao, Halil İbrahim Dervişoğlu, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir ve Ozornwafor yer aldı.

FATİH TERİM TRİBÜNDE

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Terim'in yerine yedek kulübede yardımcı antrenör Levent Şahin görev aldı.

ATAKAŞ HATAYSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Geçen haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan da 30. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Erdoğan, Billong, Boupendza ve Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu ve Kamara'ya görev verdi.

Hatayspor, Galatasaray karşısında sahaya Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Kamara, Diouf ilk 11'i ile çıktı.