Son dakika spor haberi: Hatayspor Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan kritik kurtarış

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken Muslera kritik bir kurtarışa imza attı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında ceza sahası dışından Diouf'un sert şutunuu Muslera güçlükle kornere gönderdi ve farkın 3'e çıkmasını engelledi.

TAKIM ARKADAŞLARINA KIZDI

Muslera bu pozisyonun ardından takım arkadaşlarına kızdı.

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.