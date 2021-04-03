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Son dakika spor haberi: maçında 'dan kritik kurtarış

Son dakika haberi: 'in 32. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 yenik durumdayken çok kritik bir kurtarışa imza attı ve farkın 3'e çıkmasını engelledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:58
Son dakika spor haberi: Hatayspor Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan kritik kurtarış

'de heyecan 32. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile devam ederken kritik bir kurtarışa imza attı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında ceza sahası dışından 'un sert şutunuu Muslera güçlükle kornere gönderdi ve farkın 3'e çıkmasını engelledi.

TAKIM ARKADAŞLARINA KIZDI

Muslera bu pozisyonun ardından takım arkadaşlarına kızdı.

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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