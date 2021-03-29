Bol presli agresif oyun!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından teknik sorumluluğa getirilen Emre Belözoğlu, sistemi değiştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler sezonun kalan kısmında daha agresif, hücuma yönelik bir futbol oynayacak. Bulut'un görevden alınmasındaki en önemli faktörlerden birisi tercih ettiği kontrollü futbol anlayışıydı. Bu sistem özellikle iç saha maçlarında başarısız olurken, göze hoş gelen, büyük takıma yakışır futbol isteyen taraftardan da yoğun tepki alıyordu. Süper Lig'de 10'da 10 hedefi koyan Emre Belözoğlu eski sistemle bu amaca ulaşılamayacağını düşünüyor.

DAHA ÇOK PAS

Kanarya kalan haftalarda ön alanda daha fazla pres uygulayacak. Savunmayı geride kurmayıp, rakip sahada başlatacak. Galibiyet için her risk alınacak. Belözoğlu oyuncu tercihlerini de yeni taktiğe uygun şekilde değiştirecek. Mbwana Samatta ve Papiss Cisse'ye daha çok şans verilecek. İki oyuncunun şu ana kadar skor üretmede yetersiz kalmasında Bulut'un takıma oynattığı sistemin de payı olduğu düşünülüyor. Belözoğlu, yaptıracağı çalışmalarla Samatta ve Cisse'nin ceza sahasında daha fazla topla buluşmalarını sağlayacak. Orta sahada da Ozan Tufan onbire ilk yazılan isim olacak.

EMRE'DEN TELE TEBRİK

Sarı-lacivertlilerde milli takımlara giden oyuncuların performansı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Emre Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4'üncü ve 59'uncu dakikasında attığı gollerle ay-yıldızlı ekibi zafere taşıyan Ozan Tufan ile görüntülü görüşme yaptı. Öğrencisini tebrik eden Emre Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.

PAS VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Milli ara sonrası Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları ve çift kale maçlar yapıldığı bildirildi.