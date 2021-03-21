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Enner : Zor ama kazanacağız

Down sendromlu ile bir araya gelen , “Zor maç ama biz kendimize inanıyoruz, kazanacağız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:54 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 07:17
Enner Valencia: Zor ama kazanacağız
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Enner , öncesi down sendromlu ile bir araya geldi. Ekvadorlu yıldız, kendisinin hayranı olan 28 yaşındaki Karalı ile sohbet edip tüm takımın imzaladığı formasını hediye etti. Valencia buluşmada Eren'e ile oynayacakları derbide galibiyet sözü vererek, "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz, bu maçı kazanacağız" dedi. Şampiyonluk için mücadele ettiklerini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Çok kulüpte oynadım ve şu anda 'de olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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