Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Fenerbahçe adına 39. dakikada Novak'tan gelirken Gençlerbirliği 39' Serdar Aziz (K.K), 63' Ayite ile golleri buldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 58 puanla 3. sırada yer aldı. Sarı lacivertliler 61 puanlı Galatasaray'ın 3, 63 puanlı Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

11. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına hareketlenen Osayi-Samuel, sağdan ceza sahasına girdi. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Osayi-Samuel'in vuruşunda, Nordfeldt meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

15. dakikada sağ taraftan Sosa'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası civarında iyi yükselen Novak'ın etkisiz kafa vuruşunda, meşin yuvarlak altıpas içinde Serdar Aziz'in önüne düştü. Serdar Aziz, ayağının dışıyla vurmak istediği topu ıskalarken, meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'te kaldı.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertlilerin rakip yarı alanın ortalarından sağ taraftan kazandığı serbest atışta, Sosa ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

39. dakikada Gençlerbirliği skora denge getirdi. Soldan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında altıpas üzerinde Serdar Aziz'in ters vuruşunda top filelere gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

49. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında ceza sahası içinde Sosa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

61. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası için sağ tarafında topu alan Samatta'nın son çizgiye inerek verdiği pasta Arda Kızıldağ son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada sağ kanattan Daniel Candeias'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Floyd Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu VAR'ı dinledikten sonra golü verdi. 1-2

70. dakikada Luiz Gustavo'nun ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

83. dakikada Pelkas'ın pasında topu alan Sosa'nın ceza sahası dışının sağından yaptığı vuruşta kaleci Kristoffer Nordfeldt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

84. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nazım Sangare'nin içeriye çevirdiği topta Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+3. dakikada Pelkas'ın sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan İrfan Can Kahve'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Diego Perotti'nin yanı sıra cezalı Enner Valencia forma giyemedi.

CANER ERKİN YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu.

Fenerbahçe'de disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışmasına karar verilen, bu nedenle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşılaşmasında yedekler arasındaydı. Hafta için affedilen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesini bekledi.

ZEMİN ONARILDI

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi'nde alarm veren zeminde onarım çalışmaları meyvesini verdi.

Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nda yoğun maç temposunu kaldıramayan zemin için düzeltme çalışmaları yapıldı. Deformasyona uğrayan zemin için yoğun bir çalışma uygulanırken sanal güneş ışığı ile zeminin belli ölçüde toparlanması sağlanmıştı. Son olarak ise geçtiğimiz haftalarda özel bir kum serilerek zemine bir hamle daha yapıldı. Bütün uğraşlar sonrasında deformasyona uğrayan zemin eski haline geldi.