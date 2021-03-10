Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas: Pazar günü sahada olacağım

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli : Pazar günü sahada olacağım

Son dakika haberi: 'nin İttifak Holding ile oynadığı maçta sakatlanan , sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yunan futbolcu, pazar günü oynanacak olan maçında sahada olacağını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:43 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 14:47
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas: Pazar günü sahada olacağım

'in 29'uncu haftasında sarı-lacivertlilerin deplasmanda ile oynadığı karşılaşmada rakip futbolcu ile çarpışarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan , pozisyon anı, gördüğü destek ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SADECE ÇARPMAYI HİSSETTİM"
Olay anında sadece topa baktığını ve meşin yuvarlağın kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Yunan yıldız, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Sadece çarpmayı hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden Pelkas, daha sonra doktorun geldiğini ve ambulansa götürüldüğünü kaydetti.

"BU BÜYÜK AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMU HİSSETTİRDİLER"
Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten 27 yaşındaki orta saha, "Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan, herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan da mesajlar aldığını aktaran Pelkas, "Taraftarlar harikaydı, binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük ailesini mutlu etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM"
Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Pelkas, "Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı. Yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum. Doktorla da görüştüm; pazar günü sahada olacağım" dedi.

SON DAKİKA