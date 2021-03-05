Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fernandao dopingli çıktı! Sözleşmesi feshediliyor

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe formalarını da terleten Fernandao'nun yasaklı madde kullandığı ortaya çıktı.

Brezilya'da Serie B'ye düşen Goias'ta forma giyen 34 yaşındaki golcünün yapılan testlerinde dopingli maddeye rastlandığı açıklanırken, sözleşmesinin de kulüp tarafından feshedileceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Goias Başkanı Paulo Rogerio Pinheiro, Fernandao'yla yollarını ayıracaklarını doğrularken, "Fernandao'nun doping yaptığı tespit edildi ve onunla sonrasında finansal bir anlaşmaya varamadık. Ortalama üstü bir oyuncu, eğer Serie A'da olsaydık takımda kalırdı. Onun durumunu anlıyorum, kapı açık. Doping durumu bittiğinde ve tekrar Serie A'da olduğumuzda, Goias'ın kapıları ona açık. Yaptığı şey saçmaydı, internetten vitamin alıp bize haber vermeden almış. Umarım az ceza alır." dedi.

Geçen sezon Goias'ta 24 maça çıkan Fernandao, 10 kez fileleri havalandırmıştı.