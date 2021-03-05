Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Son dakika spor haberleri: 'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Son dakika haberi: 'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerde sezon boyunca en büyük hayal kırıklığını yaratan isim ise Mbwana Samatta oldu. Yıldız futbolcu bırakın gol atmayı şut çekmekte bile zorlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 17:53
Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

karşısında şok bir puan kaybı yaşayan yine en çok eleştiriler isimlerin başında Mbwana Samatta geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Son haftalarda çok kötü bir performans sergileyen Tanzanyalı yıldızın formsuzluğu istatistiklere de yansımış durumda.

Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Bu sezon 20 maçta sadece 4 gol atabilen Samatta hiç asist yapamadı. Son 7 maçta rakip ağları sarsamayan yıldız futbolcu şut çekmekte bile çok zorlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Samatta gol bulamadığı son 7 karşılaşmada sadece 9 şut çekebildi. Bu şutların 4'ünde çerçeveyi bulabilen Tanzanyalı forvet çok büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Samatta son 7 maçta 3 kilit pas atabilirken, topla buluşma konusunda da büyük bir sıkıntı yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Tecrübeli futbolcu son maçında 79 dakika sahada kalırken topla sadece 31 kez temas edebildi.

Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Rakip defans arasında adeta kaybolan Samatta bu alanda takımın en etkisiz ismi oldu. Ayrıca 4 top kaybederek bu alanda da ilk sırada yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenebahçe'de hayal kırıklığının adı Mbwana Samatta! Şut bile çekemiyor

Sezon başında bedelsiz olarak kiralanan Samatta'nın 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Yıldız futbolcu ayrıca 2.7 milyon Euro garanti ücret alıyor. (Takvim)

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