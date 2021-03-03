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Son dakika spor haberleri: 'de Mwana Samatta'ya takım arkadaşlarından sürpriz! Uçakta...

'nin Tanzanyalı santrforu Mbwana Samatta'ya takım arkadaşları sahip çıktı. derbisinin son anlarında kaçırdığı gol sonrası morali bozulan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna dönüş yolunda sürpriz yapıldı. Takım arkadaşları Samatta'yı uçakta alkışlarla karşıladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 12:36
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mwana Samatta'ya takım arkadaşlarından sürpriz! Uçakta...

maçının dönüş yolunda son dakikalarda kaçırdığı net gol pozisyonu için oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tanzanyalı golcüyü takım arkadaşları uçakta alkışlarla karşılayarak sürpriz yaptılar.

UÇAKTA BÜYÜK COŞKU!
"Samatta ortaya üçlü çektir tayfaya" tezahüratları ile karşılanan yıldız oyuncuya önce üçlü çektirmenin ne olduğu anlatıldı. Sonra tüm takımın Tanzanyalı golcü için yaptığı tezahüratlarla uçakta büyük bir coşku hakim oldu.


BULUT VE BELÖZOĞLU DA DESTEK ÇIKTI!
Samatta'ya destek 'da da sürdü. Takım arkadaşlarının sürekli moral verdiği yıldıza, Teknik Direktör Erol ve Sportif Direktör da sahip çıktı.


EKSTRA ÇALIŞMALAR YAPIYOR!
Bu destek karşısında çok mutlu olan Samatta antrenmanlar dışındaki ekstra çalışmaları ile göz dolduruyor. İyi bir profesyonel olan Samatta inancını kaybetmeden iyi bir performans yakalayacağına inanıyor, taraftarların desteği ile de moral bulan ve buna çok önem veren, tek hedefinin taraftarı mutlu etmek olduğunu sürekli dile getiren futbolcu, antrenmanlar dışında da beslenmesi ve yaşam tarzı ile kendine çok dikkat ediyor.

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