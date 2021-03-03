Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Fransız kulübü Bordeaux'dan sadece 350 bin euro'ya alınan ve Süper Lig'de gösterdiği iyi performansın ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için Krasnodar 8.1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.