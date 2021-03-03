Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası 'den! Boupendza...

Son dakika haberleri... 'de ezeli rakipleri ve 'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde forması giyen Boupendza vardı. Fenerbahçe yönetimi, Gabonlu golcü için 'a bonservis ücretinin yanı sıra sürpriz bir teklifte bulundu. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:12 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 11:25
Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Fransız kulübü Bordeaux'dan sadece 350 bin euro'ya alınan ve 'de gösterdiği iyi performansın ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza için Krasnodar 8.1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti.

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Rus ekibiyle hemen hemen her konuda anlaşmaya varan yönetimi BoupendzaEnın satışından son anda vazgeçerken transferde son anda araya Ali Koç'un girdiği ve teklifi biraz daha yükselterek yıldız golcünün işini bitirdiği iddia edilmişti.

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Aradan geçen 10 gün süre içerisinde Boupendza'dan, " ve 'da oynamak isterim" açıklamaları gelirken sarı-lacivertli kulübün bu fazla işi uzatmadığı ve 24 yaşındaki Gabonluya lig biter bitmez 'çubukluyu' giydireceği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Bu sezon Cisse, Samatta, Ademi gibi forvetlerde istediği verimi alamayan 'nin Boupenzda transferiyle bu problemi çözeceği düşünülürken iki taraf arasındaki anlaşmanın detayları da ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Vatan'da yer alan habere göre önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Boupendza için 'a 8.5 milyon euro ödemeyi kabul eden Ali Koç'un kulübün tesislerini de yapacağı öğrenilirken, Koç'un Akdeniz ekibinin yeni stat projesine de destek vereceği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Boupendza'nın da bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğu ve tecrübeli forvetin ufak ufak İstanbul hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den! Boupendza...

Bu sezon ligde 23 maça çıkan Aaron Boupendza 18 gol atma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA