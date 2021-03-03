Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

Son dakika haberleri: Flaş yorumu! "Yönetim biliyordu"

'de 'in maçı kamp kadrosunda yer almaması gündeme oturdu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı ve deneyimli sol bekin bir süre daha antrenmanlara dahil edilmemesi kararı verildi. Spor yazarları Fenerbahçe'nin Caner Erkin kararıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte detaylar ve o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:36 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:37
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

Karagümrük ve Göztepe maçlarında oyundan çıkarken teknik heyete gösterdiği tepkiyle dikkat çeken , kafilesinde yer almadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

Bir süre antrenmanlara da çıkarılmayacak olan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili bu kararı yönetim ve teknik heyetin ortak aldığı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

Sabah Gazetesi Yazarları, 'nin kararıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

SORU: teknik heyetinin 'i 'disiplin sorunu' nedeniyle kadro dışı bırakması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

ÖMER ÜRÜNDÜL - YÖNETİM BİLEREK ALDI
Bazı futbolcular var ki saha içinde öfke kontrolünü yapamıyorlar. Bunlardan bir tanesi de . Ama bu, yeni ortaya çıkan bir gerçek değil. Zaten Caner, 'de de öyleydi, Beşiktaş'ta da öyle, şimdi sarı-lacivertli ekibe döndü, yine aynı şey!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

GÜRCAN BİLGİÇ - BULUT UMUDU KESMİŞ
Eğer böyle bir karar aldılarsa demek ki oyuncudan umudu kesmişler. Çünkü Caner, kalitesi ve problemleriyle birlikte yönetilip takım çıkarları için kullanılabilirdi. Bundan önceki takımlarında veya teknik adamlarda bu tolerans oyuncuya sağlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

Eğer teknik direktör Erol Bulut, geri adım atmıyorsa Caner'den umudunu kesmiş, eksilerin daha fazla olduğuna kanaat getirmiş demektir. İlk kararda Başkan Ali Koç, hocanın yanında durmuştu, bu pozisyon maçına da yansımıştı. Ben bundan sonra da değişeceğini zannetmiyorum.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

FATİH DOĞAN - DOĞRU BİR KARAR VERİLDİ
İnsanların öfke kontrolü sorunu vardır. Caner'de de duygu kontrolü sorunu var. Yaptıklarını kötü niyetle yapmaz ama yaparken de işin nereye varacağını pek düşünmez. Bu sadece F.Bahçe'de değil, Beşiktaş'ta da, geçmiş futbol kariyerinde birçok kez başına geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

Oyuncu bu davranışları başarı için iyi niyetle de yapsa kendini kontrol etmek zorunda. F.Bahçe'nin kararını doğru buluyorum. Hocanın otoritesini sağlaması adına futbolculara yapılmış doğru bir balans ayarı. Bu sarı-lacivertli takıma olumlu yansıdı ve yansıyacaktır.

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