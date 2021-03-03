Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Caner Erkin yorumu! "Yönetim biliyordu"

ÖMER ÜRÜNDÜL - YÖNETİM BİLEREK ALDI

Bazı futbolcular var ki saha içinde öfke kontrolünü yapamıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Caner Erkin. Ama bu, yeni ortaya çıkan bir gerçek değil. Zaten Caner, Fenerbahçe'de de öyleydi, Beşiktaş'ta da öyle, şimdi sarı-lacivertli ekibe döndü, yine aynı şey!