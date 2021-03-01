Haberler Fenerbahçe Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, zorlu Trabzon deplasmanından Yunan yıldızı 'ın golüyle, 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maç sonrası Yunan basınında Pelkas manşetleri süsledi. Öte yandan komşu medyası, Pelkas'ın transferine ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Buna göre Pelkas'a talip çıktı. İşte o takım ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:27 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:30
Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan isim oldu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Pelkas, yaklaşık 25 metreden attığı şutla takımına galibiyeti getirirken bu performansı Yunanistan'da da oldukça konuşuldu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

''EN GÜÇLÜ SİLAHINI KULLANDI, BAKASETAS'I ÜZDÜ''

Yunanistan basını Pelkas ve Fenerbahçe galibiyetine geniş bir yer ayırırken Sportsup sitesi, ''Pelkas'tan mükemmel gol! 76. dakikada en güçlü silahını kullandı ve Bakasetas'ın takımını kontra atakla üzdü. Attığı gol takımı için çok kritikti'' ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Fosoonline sitesi ise ''Pelkas'ın uzaktan attığı gol Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Ortaya kaydıktan sonra enerjisi ile fark yarattı.'" dendi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Sportime sitesinde ise ''Pelkas, attığı harika golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Müthiş performansı ile Bakasetas'ın takımını avladı. Sakatlıktan çok iyi çıkmışa benziyor'' derken sürpriz bir transfer açıklamasında bulundu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

YUNANİSTAN'DAN TRANSFER İDDİASI

Haberde ile Rusya'dan Rubin Kazan takımının ciddi şekilde ilgilendiği ve 27 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayacağını duyurdu.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ÜCRET: 15 MİLYON EURO

Rubin Kazan'ın Pelkas için 7 milyon euro teklif etmeyi düşündüğü ancak Fenerbahçe'nin 15 milyon euro istediği belirtildi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Rus ekibinin Yunan yıldız için oldukça istekli olduğu ve çift haneli bir teklif yapmayı düşündüğü kaydedildi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

"PERŞEMBE GÜNÜ DE KAZANMALIYIZ"
Hürriyet'in derlediği habere göre, Trabzonspor galibiyetinin anlamlı olabilmesi için Antalyaspor karşılaşmasını da kazanmaları gerektiğini belirten Pelkas, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında da iyiydik.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Maçı hak ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Takımıma yardım ettim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız." diye konuştu.

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