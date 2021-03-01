Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Pelkas ve transfer çılgınlığı! 15 milyon euro...

Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan isim Dimitrios Pelkas oldu.
Pelkas, yaklaşık 25 metreden attığı şutla takımına galibiyeti getirirken bu performansı Yunanistan'da da oldukça konuşuldu.
''EN GÜÇLÜ SİLAHINI KULLANDI, BAKASETAS'I ÜZDÜ''
Yunanistan basını Pelkas ve Fenerbahçe galibiyetine geniş bir yer ayırırken Sportsup sitesi, ''Pelkas'tan mükemmel gol! 76. dakikada en güçlü silahını kullandı ve Bakasetas'ın takımını kontra atakla üzdü. Attığı gol takımı için çok kritikti'' ifadeleri kullanıldı.