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‘Taraftarımızın yüzü gülecek’

Tam 3 sezon formasını giydiği 'a karşı bugün Çubuklu ile sahaya çıkacak olan , iddialı konuştu. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50
‘Taraftarımızın yüzü gülecek’
Tam 3 sezon formasını giydiği 'a karşı bugün Çubuklu ile sahaya çıkacak olan , iddialı konuştu. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Artık taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hala şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu göstereceğiz" diye konuştu.
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