‘Taraftarımızın yüzü gülecek’
Tam 3 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı bugün Çubuklu ile sahaya çıkacak olan Jose Sosa, iddialı konuştu. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını belirten Arjantinli yıldız, "Sezonun en zorlu maçlarından birini oynayacağımızı biliyoruz. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Tüm takım, galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 06:50