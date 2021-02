G.Saray'a görüntülü yanıt

İddia 1: Protokol girişinde isim kontrolü yapıldı ve bekletildikYanıt: Yetkililerce misafirperverce karşılandıkları, isim kontrolü yapılmadan hızlıca içeri alındıkları görüntülerle sabittir. Ayrıca protokol tribünü yetkileri bizde değil Gençlik Spor İl Müdürlüğü kontrolündedir.İddia 2: İnsanları şifre ile stada aldılar, her 1907 diyen içeri girdiYanıt: "Protokole mi geldiniz, 1907 Tribününe'mi?" sorusunu şifre sandıkları, 1907 Tribünü girişinde her gelene isim kontrolü yapılıp, HES kodu sorulduğu görüntülerce sabittir.İddia 3: Seyircisiz maçı 3 bin taraftar takip etti. Sağlık çalışanı diye militan soktular.Yanıt: 1.295 kişi kapasiteli 1907 locasında çok kısıtlı sayıda, 250'ye yakın insan olduğu, diğer locaların kapalı olduğu görüntülerce sabittirİddia 4: Maç sonu küfür ettiler, stat amiri gibi davrandılar.Yanıt: Başkanımızın maç sonu rakip başkan ve yöneticileri tebrik ettiği fakat sonrasında önce futbolcuların ardından da holigan gibi davranan yöneticilerin provokasyon yaptığı görüntülerce sabittir.İddia 5: Kadın voleybol maçından sonra Ali Koç bize gelip alkışlamamız gerektiğini söyledi.Görüntülü yanıt: Her iki başkanın da maç sonunda önce kendi takımlarını sonra da diğer takımı alkışladıkları görüntülerce sabittir.İddia 6: Arda Turan'ın küfür görüntülerinin kaynağı belirsiz, sosyal medyaya servis edildiYanıt: Rakip takım oyuncusu Etebo'nun sosyal medya hesabından videoyu paylaştığı görüntülerce sabit olup Etebo'nun da PFDK 38.madde uyarınca ceza alması gerektiği ortadadır.Yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu , "Geçen sene 'Zorlu' algısı yaptılar. Fenerbahçe hakem facialarına uğradı. Bu sezon da aynı algıyı yapıyorlar. Son 2 haftada zirveyi 5 puan etkileyen hakem kararları ortada. G.Saray maçında net bir golümüz verilmedi. Mustafa Cengiz'in, Serdar Tatlı'yı 'Destekledim' sözlerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı söylese ve bu hatalar olsa ortalık yıkılıyordu" diye konuştu.Abdurrahim Albayrak'ın Mert Hakan, Muriç ve İrfan Can için, 'Elimde fotoğraf var' sözlerine de yanıt veren Metin Sipahioğlu, "G.Saray bunu yapıyor. Önce oyuncuyla anlaşıp, bonservis pazarlığını rahat çözebilmek için (G.Saray'ı istiyorum) dedirtiyorlar. Son Oğulcan'da bunu yaşadık. Madem bu kadar yakındınız niye 3'ünü de alamadınız?" dedi.