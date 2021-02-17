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hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim...

'in 26. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'de hazırlıklar sürdü. Sarı-lacivertlilerde , ve , takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:26
Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını sürdürdü! 3 isim...

'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da 'yi konuk edecek , hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdü; bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte; , ve , takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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