Fenerbahçe böyle güzel

Süper Lig'de 16. galibiyetini (son 5 maçta 4'üncü) alan Kanarya, puanını 51'e yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Karagümrük ise 7. kez yenildi. Kırmızı-siyahlılar ayrıca 3 hafta sonra kalesinde gol gördü. Fenerbahçe önümüzdeki hafta pazar günü Kadıköy'de Ülker Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildikleri son maçın 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Harun Tekin, Lemos, Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Cisse ve Ferdi'nin yerine; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Mesut Özil, Valencia ve Osayi-Samuel görev yaptı.
DEPLASMANDA 9. GALİBİYET
Fenerbahçe ligde 12. deplasmanında 9. galibiyetini aldı. İki kez berabere kalan, sadece 1 kez kaybeden sarı-lacivertliler dış sahada en çok puan (29 puan) toplayan takım