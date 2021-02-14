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böyle güzel

, Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek 'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 19. dakikada , 53'te Enner attı. Fatih Karagümrük'ün tek sayısı 67'de Borini'den geldi. Kanarya mücadelenin özellikle ilk yarısında etkili oynadı. Karagümrük'ün ikinci yarıdaki çabası puan için yetmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe böyle güzel

Süper Lig'de 16. galibiyetini (son 5 maçta 4'üncü) alan Kanarya, puanını 51'e yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Karagümrük ise 7. kez yenildi. Kırmızı-siyahlılar ayrıca 3 hafta sonra kalesinde gol gördü. önümüzdeki hafta pazar günü Kadıköy'de Ülker Stadı'nda 'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak.

İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI
, 'nda 'e 2-1 yenildikleri son maçın 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. , , , , ve Ferdi'nin yerine; , Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Mesut Özil, ve Osayi-Samuel görev yaptı.

DEPLASMANDA 9. GALİBİYET
Fenerbahçe ligde 12. deplasmanında 9. galibiyetini aldı. İki kez berabere kalan, sadece 1 kez kaybeden sarı-lacivertliler dış sahada en çok puan (29 puan) toplayan takım

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