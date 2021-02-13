Tisserand 5 maç sonra kadroda

Sarı lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Harun Tekin, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Papiss Cisse yedeğe çekildi. Bu müsabakada kırmızı kart gören Mauricio Lemos ise kadroda yer almadı.
Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların yerine Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'e ilk 11'de şans verdi.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.
Yedekler arasında ise Harun, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan ve Fatih Yiğit Şanlitürk yer aldı.
TİSSERAND 5 MAÇ SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı.
Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.
Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.
Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.