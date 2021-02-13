Haberler Fenerbahçe Tisserand 5 maç sonra kadroda

Tisserand 5 maç sonra kadroda

'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı lacivertlilerin Demokratik Kongolu futbolcusu ise 5 müsabaka sonra kadroya alındı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 20:14
Tisserand 5 maç sonra kadroda

Sarı lacivertli takımın çeyrek finalinde ile yaptığı müsabakaya ilk 11'de başlayan , , , Gümüş ve Papiss yedeğe çekildi. Bu müsabakada kırmızı kart gören Mauricio Lemos ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların yerine , , , Enner , Bright Osayi-Samuel ve 'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında ise Harun, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Mbwana Samatta, , Sadık Çiftpınar, , Sinan ve Fatih Yiğit Şanlitürk yer aldı.

TİSSERAND 5 MAÇ SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı.

'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.

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