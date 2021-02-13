Fenerbahçe'nin golünde Mesut Özil etkisi

Karagümrük Fenerbahçe maçının 19. dakikasında sarı lacivertliler Thiam'la 1-0 öne geçti.

Sarı lacivertlilerin devre arasında yaptığı yıldız transfer Mesut Özil'in ceza sahasına kestiği etkili ortasında topu Fatih Karagümrük savunması uzaklaştıramayınca, Thiam fırsatçılığını konuşturdu ve yakın mesafeden topu ağlara göndererek takımını 1-0 ön geçirdi.

Mesut Özil'in bu ortası yıldız futbolcunun Premier Lig'de de sıkça rastlanan tehlikeli paslarını akıllara getirdi. Yetenekli isim Arsenal'de forma giydiği dönemde de ceza sahasına gönderdiği etkili toplarla rakip savunmalara pek çok kez zor anlar yaşatmıştı.





