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'nin golünde etkisi

'nin deplasmanına konuk olduğu 25. hafta mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkan , sarı lacivertli ekibin bulduğu goldeki katkısıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:37 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 19:40
Fenerbahçe'nin golünde Mesut Özil etkisi

maçının 19. dakikasında sarı lacivertliler Thiam'la 1-0 öne geçti.

Sarı lacivertlilerin devre arasında yaptığı yıldız transfer 'in ceza sahasına kestiği etkili ortasında topu savunması uzaklaştıramayınca, Thiam fırsatçılığını konuşturdu ve yakın mesafeden topu ağlara göndererek takımını 1-0 ön geçirdi.

Mesut Özil'in bu ortası yıldız futbolcunun 'de de sıkça rastlanan tehlikeli paslarını akıllara getirdi. Yetenekli isim 'de forma giydiği dönemde de ceza sahasına gönderdiği etkili toplarla rakip savunmalara pek çok kez zor anlar yaşatmıştı.


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