Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Karagümrük maçı öncesi Mesut Özil yorumu!

'tan maçı öncesi yorumu!

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Bulut, yaptığı açıklamada takım içindeki yaşanan sakatlıklar ve 'i ilk 11'de değerlendirmesine ilişkin önemli sözler sarf etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:25
Erol Bulut'tan Karagümrük maçı öncesi Mesut Özil yorumu!

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bulut'un konu ile ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu;

"Son maç bizi üzmüş oldu. Karagümrük karşısında puan alıp 51 puana yükselmek istiyoruz. Rakiplerimizle aramızı açmayı düşünüyoruz.

bugün ilk 11'de, geçen maçta 80 dakika performans gösterdi. 10 aylık süre sonrası 80 dakika oynadı. Oyunun yönünü değiştirmesini ve pas alışverişini çok iyi gerçekleştirdi. Onu ilk 11'de değerlendirdik. Hücum anlamında olumlu döneceğini düşünüyorum.

Sakatlıklar zaten olacak. 3 günde 1 maç oynanıyor, futbolcularımın çoğu bu tempoya alışık değil. Baktığımızda 'nun sakatlığı bizi biraz geri atmış gibi oldu. Yeni transfer da sakat. Tam istediğimiz anlamda orta sahada istediğimizi yapamasak da, olsun olsun en iyi şekilde oynamaya çalışıyorlar. Geçen maç da iyi performans gösterdiler, bugün de en iyi şekilde oynamaya çalışacaklar."

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