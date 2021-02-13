Erol Bulut'tan Karagümrük maçı öncesi Mesut Özil yorumu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Bulut'un konu ile ilgili yaptığı konuşma şu şekilde oldu;



"Son maç bizi üzmüş oldu. Karagümrük karşısında puan alıp 51 puana yükselmek istiyoruz. Rakiplerimizle aramızı açmayı düşünüyoruz.

Mesut bugün ilk 11'de, geçen maçta 80 dakika performans gösterdi. 10 aylık süre sonrası 80 dakika oynadı. Oyunun yönünü değiştirmesini ve pas alışverişini çok iyi gerçekleştirdi. Onu ilk 11'de değerlendirdik. Hücum anlamında olumlu döneceğini düşünüyorum.

Sakatlıklar zaten olacak. 3 günde 1 maç oynanıyor, futbolcularımın çoğu bu tempoya alışık değil. Baktığımızda Gustavo'nun sakatlığı bizi biraz geri atmış gibi oldu. Yeni transfer İrfan Can da sakat. Tam istediğimiz anlamda orta sahada istediğimizi yapamasak da, Ozan olsun Sosa olsun en iyi şekilde oynamaya çalışıyorlar. Geçen maç da iyi performans gösterdiler, bugün de en iyi şekilde oynamaya çalışacaklar."