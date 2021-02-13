Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Son dakika: 'nin maçı 11'i belli oldu!

'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adaylarından , 'nda Fatih 'ün konuğu oluyor. İki takımın da mutlak 3 puan için çıkacağı mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:47 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:14
Son dakika: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adaylarından , 'nda Fatih 'ün konuğu oluyor. İki takımın da mutlak 3 puan için çıkacağı mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, Ozan, , , Osayi, , Thiam.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan , ve ile ameliyat edilen , takımdaki yerlerini alamayacak. ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, çeyrek finalinde ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, , , ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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