Son dakika: Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. İki takımın da mutlak 3 puan için çıkacağı mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mesut Özil, Osayi, Valencia, Thiam.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak. Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.