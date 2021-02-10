Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Önce Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan, ardından da Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de, Erol Bulut ismi tartışılmaya başlandı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de sarı-lacivertlilerin son durumunu sosyal medya hesabından değerlendirirken, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na flaş bir çağrıda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Derbide Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Kadıköy'de üst üste 2 büyük maç kaybeden sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Erol Bulut hedef tahtasına kondu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Başakşehir maçını Selçuk Şahin ve Mehmet Aurelio ile birlikte tribünden takip eden Sportif Direktör Emre Belözoğlu düşünceli görüntüsüyle dikkat çekti.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Maçın ardından Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci de sosyal medya hesabında sarı lacivertlilerin kötü oyununu değerlendirdi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!

Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun yetersiz olduğunu ifade eden Kahveci, Emre Belözoğlu'na flaş bir çağrıda bulundu.

SON DAKİKA