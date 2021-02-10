GaleriFenerbahçeFenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!
Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!
Önce Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan, ardından da Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de, Erol Bulut ismi tartışılmaya başlandı. Eski milli futbolcu Nihat Kahveci de sarı-lacivertlilerin son durumunu sosyal medya hesabından değerlendirirken, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na flaş bir çağrıda bulundu. İşte o sözler...
10 Şubat 2021 Çarşamba 10:32, Güncelleme 10.02.2021 10:52
Fenerbahçe - Başakşehir maçı sonrası Nihat Kahveci'den Emre Belözoğlu'na flaş çağrı!