Haberler Fenerbahçe 'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

Ara transfer döneminde ile Kahveci'yi kadrosuna katan 'de, taraftarın merakla beklediği orta saha kurgusu için geri sayıma geçildi. Elinde 7 orta saha oyuncusu bulunan sarı-lacivertlilerde -İrfan Can-Mesut Özil ve 'tan oluşan 'rüya dörtlü', ilk kez o maçta sahne alacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 11:00
'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

Ligdeki ve kupadaki yenilgilerini Fatih Karagümrük karşısında telafi etmek isteyen 'de en çok merak edilen konulardan biri orta saha kurgusu...

'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

Elinde , , Luiz , , Kahveci, Dimitrios ve olmak üzere toplam 7 orta saha oyuncusu bulunan teknik direktör , istediği orta saha kurgusunu sahaya yansıtmak için sakatlıkların düzelmesini bekliyor.

'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

Genç teknik adamın, Luiz Dimitrios ve 'ın iyileşmesinin ardından orta saha kurgusunu Gustavo-İrfan Can, ve Pelkas'tan oluşturacağı belirtildi.

'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

Hürriyet'n haberine göre; bu 4'lünün 28 Şubat'taki maçında sahada olacağı öne sürüldü.

'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

21 Şubat'taki mücadelesinde ve 'ın ilk 11'de olmasa da oyuna sonradan dahil olabilecekleri belirtilirken, Trabzon'daki karşılaşmada ise ilk 11'de görev almaları bekleniyor.

'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

GUSTAVO OLMAZSA FORMA OZAN'IN

Sakatlığı nedeniyle iki hafta daha forma giyemeyecek 'nun Trabzon maçına yetiştirilmesi için çalışılıyor.

'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

Brezilyalı yıldızın sakat ayağına yükleme yapmadan çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Alternatifi bulunmayan tek isim olan 'nun yetişmemesi halinde ön liberoda yine görev yapacak.

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