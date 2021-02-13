'Rüya dörtlü' o maçta sahne alıyor!

Ligdeki Galatasaray ve kupadaki Başakşehir yenilgilerini Fatih Karagümrük karşısında telafi etmek isteyen Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri orta saha kurgusu...
Elinde Mesut Özil, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Mert Hakan Yandaş olmak üzere toplam 7 orta saha oyuncusu bulunan teknik direktör Erol Bulut, istediği orta saha kurgusunu sahaya yansıtmak için sakatlıkların düzelmesini bekliyor.
Genç teknik adamın, Luiz Gustavo Dimitrios Pelkas ve İrfan Can'ın iyileşmesinin ardından orta saha kurgusunu Gustavo-İrfan Can, Mesut Özil ve Pelkas'tan oluşturacağı belirtildi.