Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya rekabet ettiği isimlerden olan Mert Hakan Yandaş transferinde gülen taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Galatasaray ile oynanan kritik derbi mücadelesindeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Yandaş Erol Bulut'un gözünden düşerken, genç teknik adamın 26 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ancak Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...