Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için kıyasıya rekabet ettiği isimlerden olan Mert Hakan Yandaş transferinde gülen taraf sarı-lacivertliler olmuştu. Galatasaray ile oynanan kritik derbi mücadelesindeki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Yandaş Erol Bulut'un gözünden düşerken, genç teknik adamın 26 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ancak Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir savaş çıkaran Mert Hakan Yandaş tercihini Kadıköy'de yana kullanmıştı. Çok uzun bir süre manşetleri süsleyen yıldız futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Mert Hakan, Anadolu'dan İstanbul'a transfer olan birçok yıldız gibi 'büyük takım sendromu'na yakalandı Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 24 maçın 21'inde forma giyen genç futbolcu sadece 3 gol atabildi. Bu süreçte asist yapamayan Mert Hakan'ın istatistikleri geçen sezonu mumla arattı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Sivasspor formasıyla geçen sezon aynı süreçte 23 maçta oynayan milli oyuncu takımına 6 gollük katkı yapmıştı. Mert Hakan Yandaş aynı zamanda 3 de asist yaparak 9 gole direkt katkıda bulunmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Galatasaray derbisi sonrası çok ağır eleştiri alan yıldız futbolcu, ardından oynanan Başakşehir ve Karagümrük maçlarında yedek kaldı. Teknik direktör Erol Bulut'un da gözünden düşen Mert Hakan'ın İrfan Can, Gustavo ve Pelkas'ın takıma dönmesinin ardından forma giyme şansı iyice azalması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Galatasaray istemişti Erol Bulut üstünü çizdi Emre Belözoğlu devrede...

Son zamanlardaki kötü performansı ve yapılan eleştiriler nedeniyle genç yıldızın moralinin çok bozulduğu hatta psikolojik olarak da zor bir dönemden geçtiği belirtiliyordu.

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