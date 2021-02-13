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- Fenerbahçe | CANLI

'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'ün konuğu... İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı mücadelenin CANLI takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:59
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe | CANLI

'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son karşılaşmasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 'ün konuğu oldu.



MESUT ÖZİL İLK DEFA 11'DE!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu , ilk defa ilk 11'de çıkmanın heyecanını yaşıyor. Yıldız futbolcu daha önce ligde , ve kupadaki maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Biglia, Borini, Ndao, Balkovec, Campi, Jimmy Durmaz, Ademi, Bertolacci.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, Ozan, Sosa, Mesut Özil, Osayi, , Thiam.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan , ve ile ameliyat edilen , takımdaki yerlerini alamayacak. ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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