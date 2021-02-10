Haberler Fenerbahçe Rıza Çalımbay: Mert’in yeri dolmadı

: Mert’in yeri dolmadı

Sarı-lacivertlilerin sezon başından 'dan kadrosuna kattığı , son haftalardaki futbolu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Yıldız futbolcu için eski hocası , önemli açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Rıza Çalımbay: Mert’in yeri dolmadı

Sarı-lacivertlilerin sezon başından 'dan kadrosuna kattığı , son haftalardaki futbolu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Yıldız futbolcu için eski hocası , önemli açıklamalar yaptı. "Mert çalışmayı çok seven bir futbolcu" diyen Çalımbay, "'de mutlaka oynayacaktır ve başarılı da olacaktır. Sivasspor olarak bu sezon 'ın yerini dolduramadık. 'ın yerini ile doldurduk ama Mert Hakan'ın yeri dolmadı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA