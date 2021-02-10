Rıza Çalımbay: Mert’in yeri dolmadı

Sarı-lacivertlilerin sezon başından Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, son haftalardaki futbolu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Yıldız futbolcu için eski hocası Rıza Çalımbay, önemli açıklamalar yaptı. "Mert çalışmayı çok seven bir futbolcu" diyen Çalımbay, "Fenerbahçe'de mutlaka oynayacaktır ve başarılı da olacaktır. Sivasspor olarak bu sezon Mert Hakan'ın yerini dolduramadık. Emre Kılınç'ın yerini Max Gradel ile doldurduk ama Mert Hakan'ın yeri dolmadı" ifadelerini kullandı.