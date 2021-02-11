Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

'dan 'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Sportif Direktörü , maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Belözoğlu, çok iyi bir kadroları olduğunu ifade ederek, teknik direktör 'un da oynanan oyundan rahatsız olduğunu vurguladı. Öte yandan 41 yaşındaki futbol adamı, 'a flaş bir göndermede bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 22:26 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 22:28
Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

'a inanıp güvendiklerini belirten , bu haftadan itibaren ise takımın oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacağını söyledi.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

flaş göndermelerde bulundu ve 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına da cevap verdi.

İşte o açıklamalar...

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"HOCAMIZ DA OYUNDAN RAHATSIZ"
'nin ligin zirvesinde yer aldığını ve zirveyi paylaştığını dile getiren , "En çok konuşulan en çok eleştirilen ise Fenerbahçe. Başta hocamız, bizler, yöneticilerimiz, başkanımız ve camiamızın da oyundan şu anda çok memnun olmadığını biliyoruz. Hocamız da oynanan doğru oyunlardan, beklentilerden ve hedeflerimizden dem vurarak devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Çok iyi bir kadromuz var. Herkesin hazır olmasıyla beraber daha iyi olacağız. daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir, biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Hocamız da oyundan rahatsız. Ama Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin; bizim her şeyin yolunda gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Biz gerektiğinde kendi içimizde gereken değerlendirmeleri yapıyoruz, ancak kritik süreçlerde hakkaniyetli bir şekilde sabırlıca hareket etmeliyiz. önde oynar önde basar, mevcut oyundan en başta hocamız rahatsız ve tamamen bu yönde bir sistem için çalışıyor. Hocamız bunun çaresini biliyor. Biz de hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu haftadan itibaren oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacak şekilde ilerleyeceğine inanıyor ve takımımıza güveniyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"HOCAMIZIN VE OYUNCULARIMIZIN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
'nin hedefleri için çıktıkları yolda kimseyi yarı yolda bırakmayacaklarını vurgulayan , "Kimseyi korumasız yalnız bırakmayacağız. Oyuncularımızın ve hocamızın arkasında duracağız. Biz burada bunu yapacağız. Biz takımımızı korumak adına kulübümüz adına dışarıda zaten mücadelemizi veriyoruz. Hocamıza ağır eleştiriler yapılıyor ama bizi en çok üzen Fenerbahçelilerin yaptığı eleştiriler olur, bizi onlar kırar.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Bunun dışında gelen eleştiriler bizi bozmaz ama taraftarımız yanımızda olmazsa bu takımı bu ekibi koruyup sahiplenmezse, onlar bize destek olmazsa bu bizi çok üzer ve yıpratır. Biz hocamızın ve oyuncularımızın değersizleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Başta başkanımız olmak üzere camia olarak hiçbirimiz buna müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"HOCAMIZIN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ÇOK İYİ BİR TAKIM KURDUK"
Teknik direktör 'un kararları doğrultusunda çok iyi bit takım kurduklarını dile getiren , "Hocamızla sürekli istişare halindeyiz, sürekli konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Biz bu yola sen, ben değil biz olacağız diyerek çıktık ve bundan hiç sapmadık. Bu ekip ruhu takımımıza performans ve oyun anlamında da olumlu etki yapacak" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"FENERBAHÇE'YE HİZMET ETME ARZU VE İSTEDİĞİ İLE ÇALIŞIYORUZ"
Ekip olarak 'ye hizmet etme arzu ve istediği ile çalıştıklarını dile getiren , "Biz işimize konsantreyiz. Ancak bizi bu noktadan saptırmaya, tahrik etmeye çalışıyorlar. ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda 'federasyona güvenmiyor musunuz?' diyenler şimdi nasıl transfer yaptı diyorlar. Herkes kendi işine baksın, federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten federasyon var, kurulmuş kurul var" dedi.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"ÜÇ TAKIM AYNI PUANDA ANCAK TEK ODAK FENERBAHÇE"
, şu an ligde üç takımın aynı puanda olduğunu ifade ederek, "Ancak ve Beşiktaş birbirine rakip değiller, herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"BİZE VERİLEN LİMİTLER DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİK, CEZA ALMA RİSKİMİZ YOK"
'nin limitler doğrultusunda hareket ettiğini ve ceza alma gibi bir riskinin olmadığını dile getiren , şu ifadeleri kullandı: "Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık. Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Bizim mevcut oyuncu kadromuz, yeni kadro kurduk, 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon Euro harcadık. Bizim TL olarak kadromuzun maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz. Transferlerimizi limitin dışında yapıyor algısını oluşturmak isteyenlerin tek bir amacı var, gereksiz gündem yaratmak, 'yi de bunun bir parçası yapmak.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Biz sezon başında limitlerle ilgili açıklama yaparken, durumu anlatırken, kritik dönemden geçerken herkes memnundu, federasyona güveniyoruz deniyordu. Kulübümüz mali yapılanmasını kendi şartları çerçevesinde gerçekleştirdi. Limitimiz belli bir seviyeye geldi.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Ondan sonra da transferlerimizi yaptık. olunca tutum değişiyor. Bu durum rahatsızlık verici. Federasyonun oluşturduğu bir kurul var, ona göre hareket etmek zorundayız, onun dışına zaten çıkamayız. Bunun sorgulanıyor olması zaten garip..."

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"SAĞLIK EKİBİ EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"
, sağlık ekibiyle ilgili yapılan eleştirilerden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Buradaki ekip yıllardır bu kulübün içinde olan, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir ekip. Pelkas ve Tisserand döndü, Luiz Gustavo 2 hafta daha sürecek gibi görünüyor. Sağlık ekibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncular da tesislere gelerek tedavi oluyorlar, ekstra çalışmalar yapıyorlar. Herkes en maksimum performans ve aidiyetle çalışıyor" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"MESUT ÖZİL'İN MÜTEVAZI VE TAKIMDA TOPARLAYICI BİR KİMLİĞİ VAR"
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'in durumu ile ilgili konuşan , "Mesut Özil'in oynayıp oynamayacağına hocamız karar verecek. Mesut Özil oyuna girdiğinde duyduğu heyecanı, futbola olan özlemini tüm taraftarımıza gösterdi. Top ayağına geldiğinde bazı şeyleri değiştirebileceğini gösterdi, takıma hızlıca adapte olabileceğini gösterdi. Mütevazı ve takımda toparlayıcı bir kimliği var.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Mesut Özil'in tecrübelerini tüm takımla paylaşması, herkese yakın ilgi göstermesi hepinizi mutlu ediyor. Neler yapabileceğini tam fit hale geldiğinde herkese gösterecek. Umuyoruz çok başarılı olacak" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"OYUNCULARIMIZIN HEPSİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ VE ÖNEMLİ"
Sarı-lacivertli futbolcuları değersizleştirmek için çaba gösterenlere müsaade etmeyeceklerini kaydeden Belözoğlu, "Oyuncularımızın hepsi bizim için değerli ve önemli. Bu formayı giyen her isim kıymetli.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Mert Hakan Yandaş özelinde; oyuncumuzun 'yi tercih ettiği için nelerin yapıldığını görüyoruz. Sadece Mert Hakan değil tüm oyuncularımız için aynı şey geçerli. Hepsi bu forma için mücadele ediyor ve onları değersizleştirmek isteyenlerin karşısına taraftarımızın çıkması gerekiyor. Fenerbahçe kültürüne aykırı davranmadığı sürece biz her oyuncumuza sahip çıkacağız" dedi.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"DIEGO PEROTTI'NİN MENAJERLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Diego Perotti'nin ameliyat olduğunu hatırlatan , "Biz oyuncu ile kulübümüz koruyacak şekilde bir sözleşme imzalamıştık. Menajerleriyle görüşüyoruz, bir protokol yapmayı düşünüyoruz. Kafamızda bazı şeyler var. Elimizden geldiği kadar Perotti'ye destek olduğumuzu düşünüyorum.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Sezon sonunda ne olacağına birlikte karar vereceğiz. Zor bir ameliyat oldu. Oynamadığı için üzülen, karakterli bir oyuncu. Ben de bilirim o psikolojiyi, bir futbolcu için zor bir süreç. Sezon sonunda Diego Perotti konusunda süreç netleşir" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"BEN KENDİMİ BURAYA ADADIM"
'de görev yapmanın sorumluluğu ile doğru bildiklerini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz, belli bir kariyerim, futbol bilgim var. İlişkilerimiz, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Biz kimseyle yarış halinde değiliz. İhtiyacımız olan bir oyuncuyu almak için sonuna kadar zorlarız alamazsak da o saatten sonra oyuncuyu değersizleştirmek için bir şey yapmayız.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Bu bize yakışmaz. Ben işimi yapmaktan yanayım elimden geldiğince en iyisi için çalışacağım. Benim için başka kimsenin ne dediği önemli değil; camiasının ne dediği önemli. Ben kendimi buraya adadım" dedi.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"ARDA TURAN İLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın camiasıyla arasının iyi olduğunu sözlerine ekleyen , "Hocasıyla da arası iyi, ben bir şey konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"VAR KONUSUNDA YETERLİ EKİPMAN VE EHİL İNSAN KAYNAĞINA İHTİYACIMIZ VAR"
, VAR konusunda görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Benim onun dışında söylemek istediğim ve sorguladığım şey şu; iki yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bu sistemin güvenli ve düzgün yürümesi adına gerekenlerin bir an önce yapılması şart. Bir televizyon kanalında, VTR'cinin gönderdiği görüntüyle bu kararın verilmemesi gerekiyor.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Bir fotoğrafta bir saniye içinde 24 tane kare var, bu karelerin sadece saniyeler içinde nasıl farklı hale geleceğini hepimiz biliyoruz. Bunun için daha ciddi bir altyapıya daha ehli kişilere ihtiyacımız var. Bu çizgi sisteminin 2 yılda üst üste gelmemesi çok ilginç, hiç denk gelmiyor. Bence yeterli ekipman yeterli insan anlamında orada yeterli olacak sistemin gerektirdiği şeyler yok.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Bu sistemin Avrupa'daki gibi kurulması ve yürütülmesi gerekiyor. Bu iş hakkaniyetle ve güven ortamında yapılmalı, tartışmaya ve soru işaretlerine açık olmamalı! Biz onca emek, maddi manevi yatırım yapıyorsak haklarını da koruyacağız! Hakkımız olmayan bir şeyi tabii ki istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"BİZ OYUNCULARIMIZA GÜVENİYOR VE İNANIYORUZ"
"Biz kendi camiamızla birlikte takımımızı, kulübümüzü korumak için her şeyi yapmaya hazırız" diyen , "Biz oyuncularımıza güveniyor ve inanıyoruz. Taraftarımız da inanıyor ve güveniyor. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Tüm mücadelemiz bunun için ve bir an olsun bundan vazgeçmemiz, geri durmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

"SÖZLEŞMELİ OYUNCUM HAKKINDA HİÇ KİMSE BÖYLE KONUŞAMAZ"
2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına da cevap veren , şu ifadeleri kullandı: "Sana ne benim futbolcumdan. Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil genel anlamda Türkiye'deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz bu çok net. Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Ben senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum. Biz susuyoruz konuşmuyoruz ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz. Biz hiç kimseyle de yarışmıyoruz transferde, biz olarak ihtiyacımız olduğumuz oyuncuyu alıyoruz.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Başkanımızın büyük özverisi sayesinde bunu yapıyoruz. Bizim için önemli olan, değerli olan bu takımın sezon sonunda şampiyon olmasıdır; camiamızın da özlemi arzusu budur. Biz bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. 'nin vizyonu doğrultusunda orta uzun vadeli planlarla hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Sözleşmeli oyuncu hakkında konuşmak doğru ve etik değil.

Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Biz imza atmışız, bizi istiyor diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hala kabul edememişler bazı şeyleri. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini? Başakşehir'e İrfan Can Kahveci'nin gelmesi sürecinde de biz vardık. Başkanımız Ali Koç bu gibi süreçlerde her zaman üslubumuzu korumamızı istiyor. Ancak hiç kimse başka bir takımın oyuncusu hakkında bu kadar rahat konuşamaz."

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