Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'a flaş gönderme! "Sana ne benim futbolcumdan"

Erol Bulut'a inanıp güvendiklerini belirten Emre Belözoğlu, bu haftadan itibaren ise takımın oyunsal anlamda camianın beklentisini karşılayacağını söyledi.
Emre Belözoğlu flaş göndermelerde bulundu ve Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına da cevap verdi.
İşte o açıklamalar...
"HOCAMIZ DA OYUNDAN RAHATSIZ"
Fenerbahçe'nin ligin zirvesinde yer aldığını ve zirveyi paylaştığını dile getiren Emre Belözoğlu, "En çok konuşulan en çok eleştirilen ise Fenerbahçe. Başta hocamız, bizler, yöneticilerimiz, başkanımız ve camiamızın da oyundan şu anda çok memnun olmadığını biliyoruz. Hocamız da oynanan doğru oyunlardan, beklentilerden ve hedeflerimizden dem vurarak devamlı oyuncuları motive etmeye çalışıyor.