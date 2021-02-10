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'de sakat futbolculardan haber var! O maçta sahada olacaklar

’de tedavilerine devam edilen Luiz , ve 'nin 25. haftada oynanacak karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:06 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de sakat futbolculardan haber var! O maçta sahada olacaklar

Bu sezonun genelinde sakat oyuncular nedeniyle birçok maça ideal 11'inden farklı kadroyla çıkmak zorunda kalan 'de 3 yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Pelkas, ve 'ın tedavilerine yoğun bir şekilde devam edilirken, 3 oyuncunun da 25. haftada oynanacak sınavına yetişmesi bekleniyor.

Teknik direktör , bu oyuncuların durumlarıyla ilgili sürekli sağlık ekibiyle temas kuruyor. Pelkas'ın hafta sonu takımla çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Düz koşulara devam eden İrfan'a birkaç gün içinde Gustavo'nun da eşlik edebileceği ifade ediliyor.

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