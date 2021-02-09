Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede normal süre Junior Fernandes ve Enner Valencia'nın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalara giden maçın 96. dakikasında sahneye çıkan Fredrik Gulbrandsen attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Zorlu müsabakayı 2-1 kazanan Başakşehir, yarı finale yükseldi.



MAURICIO LEMOS KIZARDI!

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos mücadelenin 45. dakikasında Deniz Türüç'e yaptığı sert müdahale nedeniyle direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MESUT İKİNCİ YARI SAHNE ALDI!

Fenerbahçe'nin gündem yaratan transferi Mesut Özil, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı. Yıldız futbolcu ikinci yarının başında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlileri saf dışı bırakarak yarı finale yükselen Başakşehir, Konyaspor - Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle son 4'te karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR KUPADA 2. KEZ ELEDİ

Fenerbahçe ile Başakşehir, Türkiye Kupası tarihinde ikinci kez eleme turlarında eşleşirken; 2016/17'deki yarı final mücadelesinde de adını üst tura yazdıran taraf penaltılar sonrası turuncu-lacivertliler olmuştu.



BAŞAKŞEHİR'E 3 MAÇ SONRA YENİLDİ

Başakşehir ile oynadığı son üç resmi maçı kazanan Fenerbahçe, 4. karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı.